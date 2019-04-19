البخاري جال في معرض رشيد كرامي الدولي وتفقد جناح بلدية طرابلس

جال السفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد البخاري​ يرافقه الوزير السابق ​معين المرعبي​ وكميل نديم مراد، في ​معرض الكتاب​ في ​معرض رشيد كرامي الدولي​، وتفقد جناح ​بلدية طرابلس​، وكان في استقباله رئيس ​لجنة الشباب والرياضة​ في المجلس البلدي الدكتور رياض يمق، رئيس ​الرابطة الثقافية​ المنظمة للمعرض رامز فري، مسؤولو العلاقات العامة في البلدية. وابدى البخاري إعجابه بما شاهده من تطور في يوميات المعرض.

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