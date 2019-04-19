توقيف فلسطينيين يروجان المخدرات ويتعاطيانها في مخيم عين الحلوة

أعلنت المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة انه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لتقصي جرائم المخدرات على جميع الاراضي اللبنانية، وتوقيف المتورطين فيها وبخاصة لجهة جرائم الاتجار بها وترويجها. توافرت معلومات لهذه الشعبة عن شخصين يقومان بترويج المخدرات وتعاطيها داخل مخيم عين الحلوة، نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، توصلت الى تحديد هويتهما، وهما: م. م. (مواليد العام 1995، فلسطيني) و. ا. (مواليد العام ۱۹۸۷، فلسطيني)
بناء عليه، كلفت قوة من الشعبة لإجراء المتابعة اللازمة لتوقيف المذكورين لدى خروجهما من المخيم.
بتاريخ 14/4/2019 وبعد عملية رصد ومراقبة، نفذت قوة من الشعبة كمين محكم في مدينة صيدا نتج عنه توقيف المذكورين، وضبط بحوزتهما /28/ ظرفاً من الحبوب المخدرة " ترامادول". بالتحقيق معهما، اعترفا بتعاطي المخدرات وترويجها لعدد كبير من زبائنهم داخل مخيم عين الحلوة.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.
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