توقيف فلسطينيين يروجان المخدرات ويتعاطيانها في مخيم عين الحلوة

أعلنت المديـرية العامـة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامـة انه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ لتقصي جرائم ​المخدرات​ على جميع الاراضي اللبنانية، وتوقيف المتورطين فيها وبخاصة لجهة جرائم الاتجار بها وترويجها. توافرت معلومات لهذه الشعبة عن شخصين يقومان بترويج المخدرات وتعاطيها داخل ​مخيم عين الحلوة​، نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، توصلت الى تحديد هويتهما، وهما: م. م. (مواليد العام 1995، فلسطيني) و. ا. (مواليد العام ۱۹۸۷، فلسطيني)

بناء عليه، كلفت قوة من الشعبة لإجراء المتابعة اللازمة لتوقيف المذكورين لدى خروجهما من المخيم.

بتاريخ 14/4/2019 وبعد عملية رصد ومراقبة، نفذت قوة من الشعبة كمين محكم في ​مدينة صيدا​ نتج عنه توقيف المذكورين، وضبط بحوزتهما /28/ ظرفاً من الحبوب المخدرة " ترامادول". بالتحقيق معهما، اعترفا بتعاطي المخدرات وترويجها لعدد كبير من زبائنهم داخل مخيم عين الحلوة.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على اشارة ​القضاء​.