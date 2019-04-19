النشرة:العثور على صندوقي ذخيرة مدموغين بكتابات عبرية في خراج الوزاني

علمت "النشرة" ان عثرت دورية تابعة لاستقصاء ​الجنوب​ على صندوقي ذخيرة مدموغة بكتابات عبرية وتحويان ذخيرة من الرصاص من أعيرة مختلفة وذلك في أحد الحقول الزراعية في خراج بلدة ​الوزاني​ وعلى مسافة قريبة من أحد المواقع العسكرية الاسرائلية في تلة الحمّاري وقد تم تسليم المضبوطات إلى مكتب ​مخابرات الجيش​ في ​مرجعيون​ بناء لاشارة من ​القضاء​ المختص.

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