مصادر الحريري للشرق الأوسط: تكاتف الحكومة ومجلس النواب سيقود لتنفيس الإحتقان بالشارع

كشفت مصادر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "الحريري يراهن على أنّ إجماع الوزراء على تأييد الإجراءات الّتي يتمّ التداول بها والدفاع عنها، يُفترض أن ينسحب على المجلس النيابي الّذي تتمثّل معظم كتله النيابية في الحكومة، وبهذا يكون قطع الطريق على انزلاق البعض؛ سواء في الحكومة أو في البرلمان، إلى المزايدات الشعبوية".
وركّزت على أنّ "تأمين التكاتف بين الحكومة ومجلس النواب سيقود حتمًا إلى تنفيس الإحتقان في الشارع، لأنّ الهيئات النقابية ليست معزولة عن القوى السياسية النافذة في السلطتين التشريعية والتنفيذية".
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