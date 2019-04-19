اليازجي التقى بطريرك أورشليم وسائر أعمال فلسطين ثيوفيلوس الثالث

التقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​ بطريرك أورشليم وسائر أعمال ​فلسطين​ ​ثيوفيلوس الثالث​، في مقر رئاسة الأساقفة في العاصمة القبرصية نيقوسيا. وتناول اللقاء الأوضاع الكنسية العامة وعلى رأسها ضرورة إيجاد حل لملف الخلاف القائم بين الكنيستين وتبعاته على العلاقات بينهما. وتم الاتفاق على متابعة الجهود المشتركة في سبيل الوصول إلى هذه الغاية.

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