الحكومة تؤجل إخراج ضريبة التضامن مع ضحايا الكوارث الطبيعية

في الوقت الذي كان من المقرر أن يرى النور أمس الخميس، أجلت حكومة سعد الدين العثماني، المصادقة على الرسم شبه الضريبي المتعلق بالصندوق الخاص بالتعويض عن الكوارث.

وفي ذات السياق، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته أمس الخميس عقب المجلس الحكومي، إن المجلس الحكومي عرف نقاشا مستفيضا عن قيمة الرسم الضريبي المتعلق بالصندوق الخاص بالتعويض عن الكوارث، مؤكدا أن الدولة ستساهم بنسبة ثمانين في المائة في تعبئة موارد الصندوق.

وأوضح تصريح الخلفي أمس، خلافا داخل مكونات حكومة سعد الدين العثماني حول قيمة الرسم وعلى من ستطبق نسبته، لتقرر الحكومة تأجيل المصادقة على الرسم إلى حيث استكمال المعطيات المرتبطة بنسبة الاستخلاص.

الرسم الذي لم تصادق عليه الحكومة أمس، كان يحدد نسبة هذا الرسم شبه الضريبي في 1في المائة من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين.