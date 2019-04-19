تزامنا مع خروج 8 آلاف منهم للاحتجاج .. الحكومة تناشد طلبة الطب

تزامنا مع خروجهة للاحتجاج في شوارع في مسيرة حاشدة، وجهت الحكومة، أمس الخميس، نداءا لطلبة كليات الطب والصيدلية وأطباء الأسنان، للعودة إلى مدرجات الجامعات.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة له أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس، إن حوارا تم خلال الأيام القليلة الماضية بين وزارة الصحة ووزارة التعليم والكتاب العامين لقطاع التعليم العالي بحضور ممثلين عن الطلبة، وكان حوار منتج وإيجابي وواعد وصدر عنه بلاغ ضم التأكيد على أن المراكز الجامعية هي مراكز التدريب الأساسي للطلبة وأن الكليات الخاصة ملزمة بإنشاء مراكز طب مخصصة لها.

كما أكد الخلفي على أ، مبايرات الأطباء الداخليين لن يطرأ عليها أي تغيير، داعيا إلى تفاعل إيجابي بالقول “نأمل أن يقع تفاعل ايجابي مع الإجراءات من أجل الرجوع لأقسام الدراسة وإتمام السنة”، مشددا على أن المساهمة في الحوار كانت بدافع الثقة والرغبة في الوصول إلى اتفاق.

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في ذات السياق، وتزامنا مع المجلس الحكومي المتعقد أمس الخميس، نفذت تنسيقية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان مسيرة وطنية حاشدة بالرباط، أمس الخميس، نادت بالاستجابة لملفهم المطلبي المتعلق بالتكوين وتقنين القطاع، ورفضا للخوصصة.

المسيرة التي شارك بها أزيد من 8 آلاف طالب وطالبة طب، ينتمون لـ7 كليات رفعت شعارات مناوئة لوزيري الصحة والتعليم، المشرفين على القطاع، معبرين عن عزمهم الإستمرار في الإضراب في غياب وثيقة ملزمة تستجيب لمطالبهم.

يشار إلى أنه منذ 22 مارس الماضي، دخل الطلبة المنتمون لـ7 كليات للطب في المغرب في إضراب وطني مفتوح رفضا لما اعتبروه خطوات حكومية لخوصصة القطاع، والتي تمنح امتيازات أكبر لطبة الكليات الخاصة وتضرب تكافؤ الفرص، فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بالتكوين وبالتعويضات وظروف الإشتغال.