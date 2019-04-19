تشيلسي يغير موقفه للتخلي عن هازارد!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق تشيلسي الإنجليزي استسلم في صراعه مع ريال مدريد، بشأن اهتمام الأخير بلاعبه البلجيكي إيدين هازارد، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن تشيلسي غير موقفه بعد أن كان يعاند ريال مدريد في صفقة إيدين هازارد، ويصر على تقاضي 113 مليون يورو، للتخلي عن خدمات لاعبه البلجيكي.

وأكدت الصحيفة أن تشيلسي قلل طلباته المادية، وسيوافق على إتمام الصفقة، بمقابل يتراوح من 103 إلى 105 ملايين يورو.

وأشارت إلى أن البلوز سيستثمر 80 مليون يورو من صفقة هازارد، في التعاقد مع نيكولاس بيبي من صفوف ليل، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن إيدين هازارد، كان على طاولة ريال مدريد في الصيف الماضي، قبل أن يبالغ تشيلسي في طلباته المادية، مما أجبر الميرنغي على تأجيل الصفقة.