ريال مدريد يسابق الزمن لإبرام صفقة مهمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني يسعى جاهدا من أجل إبرام صفقة مهمة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن وضع الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، تغير في الموسم الحالي، حيث أنه بات قريبًا من ريال مدريد، بعد أن كان في مقدمة ميركاتو برشلونة.
وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قرر تجاهل يوفيتش في الميركاتو الصيفي، والتعاقد مع مهاجم آخر أكثر خبرة مثل الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) أو الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد).
وأوضحت أن ريال مدريد يسابق الزمن من أجل الانقضاض على المهاجم الصربي والتوقيع معه سريعًا، قبل أن يرتفع سعره في الميركاتو.
يذكر أن العديد من التقارير أفادت بأن آينتراخت فرانكفورت لن يتخلى عن خدمات يوفيتش بأقل من 70 مليون يورو.
ويحظى اللاعب الشاب أيضًا باهتمام من قبل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بالإضافة إلى إنتر ميلان.
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