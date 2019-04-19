مصرع عامل وإصابة آخر أصيبا بصعقة كهربائية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر إصابتهما بصعقة كهربائية خلال عملهما بإصلاح خلل على عامود كهربائي في بلدة "بن زكاي" وسط البلاد، بعد منتصف الليلة الماضية.

وفي التفاصيل، تعرّض عاملان في شركة الكهرباء لصعقة كهربائية خلال عملهما على عامود للكهرباء، في منطقة مفتوحة قرب منطقة "بن زكاي" وسط البلاد، المصاب الأول (50 عامًا) أحيل للعلاج وهو مصاب بحالة خطيرة لمستشفى "تل هشومير" والمصاب الثاني (46 عامًا) أحيل بحالة حرجة لمستشفى "كابلان" وهناك تمّ إقرار وفاته.

ويستدل من التحقيقات الأولية أن الحديث يدور عن حادث عمل، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.