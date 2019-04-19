ماكرون يثير الجدل حول آماله في إعادة بناء برج نوتردام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أول أمس الأربعاء سيلا من الانتقادات عقب بيانٍ أصدره حول الإعلان عن مسابقة دولية لتصميم هندسي برج جديد لكاتدرائية نوتردام، محاولا إظهار نفسه منفتحا ومعاصرا لفنون العمارة الحديثة.

وثار جدل بالفعل بشأن ما إذا كان قد بالغ في الطموح عندما عبر عن أمله بإعادة بناء الكنيسة بحلول عام 2024، عندما تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية، لكنه الآن أثار قلق من يفضلون إعادة الكنيسة وهي رمز وطني وتاريخي إلى حالتها الأصلية.

وقال قصر الإليزيه في بيان في وقت متأخر يوم الأربعاء "بما أن البرج لم يكن جزءا من الكاتدرائية الأصلية، فإن رئيس الجمهورية يأمل في أن يكون هناك تصور للفتة معمارية معاصرة".

وتضمنت الصور التي صممت بالكمبيوتر ونشرت على الإنترنت تصاميم لإبرة زجاجية مرتفعة لتحل محل البرج البالغ طوله 91 مترا والذي أضيف إلى الكاتدرائية في منتصف القرن التاسع عشر، ليحل محل برج من العصور الوسطى أزيل في عام 1786.

لكن يبدو أن هذا طموح مبالغ فيه بالنسبة للعديد من الفرنسيين، خاصة أصحاب الأفكار التقليدية أو الكاثوليكية.

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وفي استطلاع على الإنترنت أجرته صحيفة لو فيجارو المحافظة، قال أكثر من 70 في المائة من 35000 شخص ممن شاركوا في الاستطلاع إنهم يعارضون أي تصميم معاصر للبرج.

وقال رئيس قائمة حزب الجمهوريين المنتمي ليمين الوسط في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر المقبل، فرانسوا زافييه بيلامي (33 عاما) إن حكومة ماكرون جانبها الصواب عندما اقترحت إعادة تصور التصميم من منظور معاصر.

وقال لوكالة "رويترز" واصفا الفرنسيين الآن إنهم "ورثة التراث ولا نملكه ومن ثم فمن المهم أن نسلمه بالشكل الذي تسلمناه به".

وأضاف "هناك قواعد في فرنسا بشأن حماية التراث الوطني. رئيس الجمهورية ليس فوق القانون. اتخاذ قرار بشأن بناء برج حديث لا يعود له".