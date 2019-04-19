بوينغ 737.. نار في المحرك تدفع الركاب للجناح

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قبل إقلاعها بدقائق، اشتعلت النيران بمحرك طائرة بوينغ 737 ما تسبب في هلع المسافرين على رحلة داخلية من موسكو إلى ماخاتشكالا (الأربعاء)، تابعة لشركة «أوتاير» الروسية. ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية، وثق راكب فيديو اندلاع النيران في أحد المحركين أثناء وجودها على مدرج الإقلاع، بينما تعالى صراخ الركاب، مطالبين الطاقم بسرعة التصرف. وفي ثوانٍ فتح عدد من الركاب مخرج الطوارئ، وغادروا الطائرة عبر جناحها الأيمن، قبل أن يطالبهم الطاقم بالعودة إلى المقصورة. واعتقلت السلطات 3 مسافرين، ممن فتحوا المخرج، فيما قال أحدهم: «كان تصرفاً طبيعياً بعدما رأينا انطلاع النيران بالقرب منا». ووفقاً للشركة المشغلة: «تسبب انقطاع تدفق الهواء في انفجار أحد آليات المحرك قبل دقائق قليلة من الإقلاع». وأضافت: «الوضع طبيعي، الطائرة تعمل بكامل طاقتها، ولا شيء يهدد سلامة الركاب. سيكملون رحلتهم على متن طائرة أخرى».