مجلس الأمن يخفق في اتخاذ موقف موحد بخصوص ليبيا

الخليج 365/ بغدادأخفق مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدها لبحث الوضع في ليبيا، باتخاذ موقف موحد بشأن وقف إطلاق النار في البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، أن الولايات المتحدة وروسيا، قالتا يوم إنهما لا يمكنهما تأييد قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا في الوقت الحالي، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضحت المصادر، أن روسيا تعترض على القرار الذي أعدته بريطانيا، والذي يلقي باللوم على المشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في التصعيد الأخير في العنف.



وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، أمس الخميس (18 نيسان 2019)، ارتفاع عدد القتلى جراء المعارك الدائرة في طرابلس إلى اكثر من 200 شخص.