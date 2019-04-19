ترامب أول رئيس يزور اليابان بعد تنصب الامبراطور الجديد

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجري زيارة رسمية إلى طوكيو من 25 إلى 28 ايار المقبل.
وقال البيت الأبيض في بيان: "سيتوجه الرئيس والسيدة الأولى إلى اليابان في الفترة من 25 إلى 28 مايو 2019، كأول ضيف في الدولة بعد تنصيب الإمبراطور ناروهيتو في 1 مايو 2019. وبعد لقائهما الإمبراطور والإمبراطورة سوف يلتقى الرئيس مع رئيس الوزراء شينزو آبي".
وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى، "تعميق الروابط الوثيقة بين الشعبين الأمريكي والياباني"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
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