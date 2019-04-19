مقتل امرأة في «حادث إرهابي» بأيرلندا الشمالية

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

لقيت امرأة حتفها “في حادث إرهابي” بإحدى ضواحي مدينة لندنديري بأيرلندا الشمالية، حسبما أعلنت الشرطة في ساعة

مبكرة من صباح اليوم الجمعة .

وقال مسؤول الشرطة مارك هاميلتون: “يؤسفني أن أؤكد أنه عقب طلقات تم إطلاقها الليلة في كريجان، قتلت امرأة تبلغ من العمر 29 عاما”.

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وأضاف: “نتعامل مع هذا على أنه حادث إرهابي وفتحنا تحقيقا في جريمة القتل”.

وذكرت وكالة “برس أسوسيشن” البريطانية أنه تم إلقاء قنابل بنزين على منطقة كريجان في المدينة ليل الخميس، ونشرت الوكالة صورا أظهرت مركبات محترقة وعناصر الشرطة المدججين بالسلاح في موقع الهجوم.

وتأتي تلك الاضطرابات قبيل عطلة عيد الفصح، عندما يحتفل منشقون جمهوريون تقليديا بذكرى انتفاضة الفصح لعام .1916

وأدانت ميشيل أونيل، نائبة زعيم الحزب الجمهوري الأيرلندي “شين فين”، في بيان، المسؤولين عن قتل المرأة ، قائلة إن ذلك كان هجوما على المجتمع بأكمله، وأعربت عن تعاطف الحزب مع أسرة المرأة القتيلة.

وأضافت: “إن قتل هذه المرأة الشابة هو مأساة إنسانية لأسرتها، ولكنه أيضا هجوم على شعب هذا المجتمع بأكمله، وهجوم على عملية السلام لدينا وهجوم على اتفاق الجمعة العظيمة”، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومتين البريطانية والأيرلندية عام 1998.