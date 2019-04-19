الان تتابع مقتل امرأة في «حادث إرهابي» بأيرلندا الشمالية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:
لقيت امرأة حتفها “في حادث إرهابي” بإحدى ضواحي مدينة لندنديري بأيرلندا الشمالية، حسبما أعلنت الشرطة في ساعة
مبكرة من صباح اليوم الجمعة .
وقال مسؤول الشرطة مارك هاميلتون: “يؤسفني أن أؤكد أنه عقب طلقات تم إطلاقها الليلة في كريجان، قتلت امرأة تبلغ من العمر 29 عاما”.
وأضاف: “نتعامل مع هذا على أنه حادث إرهابي وفتحنا تحقيقا في جريمة القتل”.
وذكرت وكالة “برس أسوسيشن” البريطانية أنه تم إلقاء قنابل بنزين على منطقة كريجان في المدينة ليل الخميس، ونشرت الوكالة صورا أظهرت مركبات محترقة وعناصر الشرطة المدججين بالسلاح في موقع الهجوم.
وتأتي تلك الاضطرابات قبيل عطلة عيد الفصح، عندما يحتفل منشقون جمهوريون تقليديا بذكرى انتفاضة الفصح لعام .1916
وأدانت ميشيل أونيل، نائبة زعيم الحزب الجمهوري الأيرلندي “شين فين”، في بيان، المسؤولين عن قتل المرأة ، قائلة إن ذلك كان هجوما على المجتمع بأكمله، وأعربت عن تعاطف الحزب مع أسرة المرأة القتيلة.
وأضافت: “إن قتل هذه المرأة الشابة هو مأساة إنسانية لأسرتها، ولكنه أيضا هجوم على شعب هذا المجتمع بأكمله، وهجوم على عملية السلام لدينا وهجوم على اتفاق الجمعة العظيمة”، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومتين البريطانية والأيرلندية عام 1998.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل امرأة في «حادث إرهابي» بأيرلندا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.