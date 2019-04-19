ترمب يستعين بـ"غايم أوف ثرونز" لإعلان انتصاره

اسماء السيد - واشنطن: استلهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرة جديدة أسلوب مسلسل "غايم أوف ثرونز" ("لعبة العروش") لإعلان براءته من الاتهام بالتواطؤ مع الروس في انتخابات عام 2016 الرئاسية، وذلك بعد نشر التقرير الخاص عن التحقيقات، الذي خلص الى عدم وجود تواطؤ.

وسبق لترمب أن استخدم صورا من المسلسل الشهير لحشد الدعم لمشروعه بناء جدار حدودي مع المكسيك والتلويح بإعادة فرض عقوبات على إيران.

والآن يعود ترمب مجددا الى استلهام مشهدية المسلسل الذي تنتجه شبكة "اتش بي أو" التلفزيونية لإعلان انتصاره في معركته مع روبرت مولر المحقق الخاص في التدخل الروسي في الانتخابات.

والخميس وحتى قبل الكشف عن التقرير، كان ترمب جاهزا بصورة له تشبه أسلوب مشهدية "لعبة العروش" وتظهره من الخلف مرتديا معطفه الأسود والضباب يحيط به وعليها عبارة "اللعبة انتهت" بخط مشابه لذلك الذي يستخدمه المسلسل في عناوينه، وموجهة "للكارهين واليساريين المتطرفين الديموقراطيين".

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ونشر ترمب الصورة على تويتر حتى قبل أن يصبح التقرير متاحا للجميع، وذلك بعد مؤتمر صحافي لوزير العدل بيل بار أعلن فيه عدم وجود تواطؤ بين الرئيس وموسكو.

وجعل ترمب هذه الصورة التغريدة الرئيسة على حسابه.

لكن هذا الأمر لم يعجب "اتش بي او" التي أعلنت "على الرغم من انه يمكننا تفهم الحماسة لـ+غايم أوف ثرونز+ الآن مع إطلاق الموسم النهائي، ما زلنا نفضل عدم استخدام حقوقنا الفكرية لأهداف سياسية".