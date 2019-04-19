شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقية: مشاركة المصريين فى تعديلات الدستور أكبر رد على تربص الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن كل ما تم حتى اليوم من إجراءات بشأن التعديلات الدستورية لا يساوى فى أهميته وقيمته مشاركة المواطن فى الاستفتاء؛ وأياً ما كان رأيه له كل الاحترام، فيجب أن يشارك حتى لا يضيع حقه فى تقرير مصير ومستقبل مصر.

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وأضافت داليا زيادة، فى تصريحات لها، أن المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية تنبع أهميتها مع كل التربص الذى تربصه بنا الإخوان وأولياؤهم من قوى الشر منذ اليوم الأول لاقتراح فكرة التعديل من حيث المبدأ ومحاولاتهم المستميتة فى مصادرة حق المصريين فى خوض تجربتهم الديمقراطية كاملة بما فيها من عثرات أحياناً وإصلاحات غالباً.

وتابعت داليا زيادة: مشاركة المصريين خلال الثلاثة أيام المقبلة ستكون بمعدلات مُرضية جداً، وستكون أبلغ رد على من حاولوا استغلال مسألة التعديلات الدستورية لضرب علاقات مصر مع حلفاءها الدوليين.