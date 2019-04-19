ليبيا تشتعل .. الجيش يحارب الوكر الأخير للقاعدة في الجماهيرية .. واشنطن وموسكو: لا يمكن تأييد دعوة إلى هدنة في ليبيا

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

أفادت مصادر العربية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الليبي ألقى القبض بغريان على مجموعة مسلحة أطلقت النار على دوريات أمنية.

وأضافت المصادر أن المجموعة حاولت زعزعة الاستقرار في المدينة لتشتيت الانتباه عن عملية طرابلس.

كما أكدت أن الوضع الأمني في غريان تحت سيطرة الجيش الليبي بعد القبض على المجموعة المسلحة، مشيرة إلى أن الجيش الليبي يحقق تقدما كبيرا خاصة في خلة الفرجان وصلاح الدين جنوب طرابلس.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قد أكد الخميس للعربية، أن الجيش حقق تقدما جيدا في طرابلس خصوصا من الجهة الشرقية، مشيرا إلى أن هنالك مجموعات مسلحة قدمت من تشاد تشارك الوفاق في معركة طرابلس، وقد شنت هجوماً على قاعدة تمنهنت. وأشار إلى أن "القتال في طرابلس مستمر لحين القضاء على التنظيمات الإرهابية"، كاشفاً أن "القبائل التحمت مع القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب".

إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة (الداعمة للجيش الليبي) حاتم العريبي في تصريحات صحفية إن المجموعة المسلحة التي هاجمت مطار تمنهنت سرقت خلال الهجوم عددا من السيارات غير المسلحة، كانت الحكومة المؤقتة قدمتها لمنفذ تمنهنت الجوي الدولي لتمكين الشرطة من حماية المطار كمرفق مدني وحيد يقدم خدماته لسكان الجنوب.(المصدر)

المسماري: الجيش يحارب الوكر الأخير للقاعدة في ليبيا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المساري، إن المعركة التي يخوضها الجيش في طرابلس هي ضد الوكر الأخير لتنظيم القاعدة الإرهابي، الذي رفرفت أعلامه في العاصمة الليبية.(المصدر)

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واشنطن وموسكو: لا يمكن تأييد دعوة إلى هدنة في ليبيا

قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وروسيا قالتا إنه لا يمكنهما تأييد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا في الوقت الحالي.

وأضافوا أن روسيا تعترض على القرار الذي أعدته بريطانيا والذي يلقي باللوم على الجيش الوطني الليبي في التصاعد الأخير في الأزمة في ليبيا عندما زحفت القوات إلى مشارف طرابلس في وقت سابق هذا الشهر لقتال الميليشيات الإرهابية.

ولم تذكر الولايات المتحدة سببا لموقفها من مسودة القرار، التي تدعو أيضا الدول صاحبة النفوذ على الأطراف الليبية إلى ضمان الالتزام بالهدنة كما تدعو إلى وصول غير مشروط للمساعدات الإنسانية في ليبيا.

وامتنعت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عن التعليق. ولم ترد البعثة الروسية لدى المنظمة الدولية على طلب للتعقيب.

ويحتاج صدور أي قرار للمجلس إلى موافقة تسعة أعضاء دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية- الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين- لحق النقض (الفيتو).

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت بريطانيا ستواصل المفاوضات بشأن مسودة القرار الأسبوع القادم.

وأوضحت الولايات المتحدة وروسيا موقفيهما في اجتماع مغلق للمجلس قدم فيه مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة بيانا دعا فيه إلى وقف إطلاق النار، وحذر من أن الأسلحة تتدفق على البلاد ومن أنها تتجه إلى وضع إنساني خطير.(المصدر)