السودان .. ارتفاع وتيرة الاحتجاجات أمام مقر وزارة الدفاع .. وإجتماع عاجل للمجلس العسكري .. إعفاء وكيل الخارجية

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان يوم الخميس، قرارا يقضي بإعفاء وكيل ​وزارة الخارجية​ السفير بدرالدين عبدالله من منصبه.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن أصدر قرارا أعفى بموجبه السفير بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصبه.

وردا على أسئلة الصحفيين حول سبب إعفاء وكيل وزارة الخارجية، قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي إن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمه.

وصرح الناطق الرسمي بأن البيان الذي أصدرته الخارجية استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان.

وأشار كباشي إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع كما أن البيان لم يعبر عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل ​الجيش السوداني​ الرئيس ​عمر البشير​ بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع ​احتجاجات​ شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، استقال بعد يوم من توليه المنصب جراء رفض شعبي وخلفه ​عبد الفتاح البرهان​، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.(المصدر)

ارتفاع وتيرة الاحتجاجات أمام مقر وزارة الدفاع السودانية والمعتصمون يطالبون بسلطة مدنية

انضمت حشود من الناس إلى الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع السودانية بالخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان بأن المتظاهرين رددوا هتافات "الحرية والثورة خيار الشعب... وسلطة مدنية... سلطة مدنية".

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وكان التجمع هو الأكبر منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل أسبوع، وتسلم المجلس العسكري الانتقالي للسلطة، حيث احتشد مئات الآلاف في شوارع وسط العاصمة الخرطوم بحلول المساء.

ودعا النشطاء الذي ينظمون الاعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع في الخرطوم منذ ما قبل عزل البشير إلى احتجاج حاشد يوم الخميس لتكثيف الضغط على المجلس.

يأتي ذلك بعد أن دعا تحالف المعارضة هذا الأسبوع الجيش إلى تشكيل مجلس حاكم بقيادة مدنية وتمثيل عسكري فضلا عن تشكيل حكومة مدنية.(المصدر)

تفاصيل اجتماع المجلس العسكري السوداني و"الوطنية للتغيير"

التقى رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عمر زين العابدين الخميس، بوفد الجبهة الوطنية للتغيير بقيادة غازي صلاح الدين رئيس المجلس الرئاسي للجبهة.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي للجبهة غازي صلاح الدين في تصريح صحفي أن اللقاء تناول رؤية الجبهة للأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد.

وأشار إلى أن التغيير الذي أحدثته القوات المسلحة يعد انحيازا للشعب أملته الضرورة لتجاوز الأزمة والخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

وبين صلاح الدين أن المرحلة الراهنة تستدعي التوجه نحو بناء الدولة بالتشاور مع القوى المدنية ومحاربة فكرة الإقصاء بين القوى السياسية.

وقال إن الجبهة قدمت مقترحات محددة حول هيكلة الدولة ونظام الحكم وتكوين جهاز تشريعي له سلطات واختصاصات من أجل خلق توازن بين النظام الرئاسي والبرلماني.

وأفاد بأن الجبهة تعهدت بإعداد تصور مكتوب حول بنية الدولة وإصلاحها وتعزيز السلام عبر الحوار مع القوات المسلحة.(المصدر)