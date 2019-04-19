الأخبار:اسرائيل تمنع لجنة التواصل الدرزية في الداخل الفلسطيني من زيارة لبنان

علمت "​الأخبار​" ان "العدو الإسرائيلي استنفر كل وسائل الضغط والترهيب لعرقلة زيارة لجنة التواصل الدرزية في الداخل ال​فلسطين​ي برئاسة الشيخ علي المعدي للبنان، وتشتيت جهود الموحدين ​الدروز​ الفلسطينيين الراغبين في تعزيز روابطهم مع عمقهم في ​سوريا​ ولبنان.

وفي التفاصيل انه قبل نحو ثلاثة أسابيع، اجتمع موفدا اللجنة، إحسان مراد وفادي نفّاع مع مسؤول الملفّ في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​، بلال العريضي، في ​أرمينيا​ لتنسيق التفاصيل والحضور إلى سوريا عبر ​الأردن​ والانتقال إلى لبنان. إلا أن ​اسرائيل​ عملت على اعتقال نفاع ومراد فور وصولهما إلى فلسطين، وصادر جوازي سفرهما وأحالهما على المحاكمة. كما حددت يوم أمس موعداً لمحاكمة الشيخ علي المعدي، بعد تحقيقات متواصلة معه، ثم عاد أمس وأجّل المحاكمة أسبوعين.