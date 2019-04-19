بو صعب بحث مع رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية سبل تطوير الجيش

استقبل وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ في مكتبه في ​اليرزة​ رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية، الجنرال السير نيكولاس كارتر، مع وفد مرافق إضافةً إلى السفير البريطاني في ​لبنان​، ​كريس رامبلينغ​، والملحق العسكري البريطاني في لبنان، المقدَّم أليكس هيلتون.

وشكر الوزير بو صعب، كارتر على الدعم الذي تقدِّمه بلاده للبنان وخصوصًا في مجالي التدريب العسكري وبناء أبراج مراقبة عائدة للأفواج البرية على الحدود اللبنانية - السورية الشرقية والشمالية.

ومن جهته أعرب الجنرال كارتر عن سرور بلاده واعتزازها بمستوى التعاون والتنسيق مع ​الجيش اللبناني​.

كما وجرى البحث في سبل إعادة هيكلة الجيش اللبناني وتطويره وتحديثه، وهو مشروع يندرج ضمن سلَّم أولويات برنامج وزير الدفاع اللبناني وقد شكَّل جزءًا أساسيًّا من المهام التي اضطلع بها الجنرال كارتر في بلاده ونجح في تنفيذها.

أيضًا، تطرَّق الاجتماع إلى العمل على إيجاد مشاريع مشتركة في مجالي الدعم العسكري والتدريب بين الجيشين.