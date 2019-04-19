الخازن أجرى اتصالات مهنئة بحلول عيد الفصح

إتصل رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ بكلّ من أمين سر دولة ​الفاتيكان​ الكاردينال ​بييترو بارولين​، ومحافظ المحكمة العليا للتوقيع الرسولي الكاردينال ​دومينيك مامبرتي​، أمينسر الكنائس الشرقية ​الكاردينال ليوناردو ساندري​، ووزير الخارجية المونسنيور بول ريتشارد غلاغر، مهنئا بحلول ​عيد الفصح​ المجيد. وكانت مناسبة للتشاور في التطورات

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