عَلِمت صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "الحوار الّذي يجريه رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ مع المكوّنات الأساسية في ​الحكومة​، ينطلق من ضرورة التفاهم على مجموعة من التدابير يمكن أن تشكّل رزمة ل​سياسة​ شدّ الأحزمة الّتي يُفترض أن تتّبعها، بوصفها خريطة طريق لإقرار موازنة من سماتها الرئيسية التقشّف".

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كانت هذه تفاصيل خبر الشرق الأوسط: حوار الحريري مع مكونات الحكومة هو لوضع خريطة طريق لموازنة تقشفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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