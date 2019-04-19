الدفاع المدني: جريحان اثر حادث سير على طريق عام سهيلة- كسروان

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلت جريحًا إلى "​مستشفى السان جورج​" في ​عجلتون​ جراء تعرّضه لحادث سير وقع على طريق عام ​سهيلة​ - ​كسروان​".

وبيّنت أنّ "الحادث أدّى أيضًا إلى وقوع جريحٍ ثانٍ تولّت جهات أُخرى نقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم".