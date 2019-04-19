ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني نقلت جريحًا إلى "مستشفى السان جورج" في عجلتون جراء تعرّضه لحادث سير وقع على طريق عام سهيلة - كسروان".
وبيّنت أنّ "الحادث أدّى أيضًا إلى وقوع جريحٍ ثانٍ تولّت جهات أُخرى نقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: جريحان اثر حادث سير على طريق عام سهيلة- كسروان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.