حاصباني: تأخير الموازنة يؤثر على الرأي العام المحلي والدولي ويجب طرحها بكليّتها

أكّد نائب رئيس الحكومة ​غسان حاصباني​ أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ يستعجلان إنجاز ​الموازنة​، وللرئيس عون آراؤه فيها وعبّر عنها بوضوح".

وأوضح في حديث صحافي، أنّ "الرئيس عون تمنّى أن يتاح عرضها على ​مجلس الوزراء​ الأسبوع المقبل، لأنّه لا يجوز تأخيرها أكثر من ذلك، بخاصّة أن أعين ​الدول المانحة​ و"​البنك الدولي​" علينا وعلى سرعة إنجاز الموزانة وإجراء الإصلاحات الهيكليّة فيها وفي بنية قطاعات الدولة، لكن إصلاحات جديّة وجوهريّة لا شكليّة".

وشدّد حاصباني على "ضرورة طرح مشروع الموازنة أمام مجلس الوزراء بأسرع وقت، لدرسها وإقرارها وإحالتها إلى ​المجلس النيابي​"، مركّزًا على أنّ "التأخير في طرحها يتيح حصول مزيد من التخبّط البلبلة والاستنتاجات والتسريبات، بما يؤثّر على الرأي العام المحلي والدولي أيضًا، لكن يجب طرحها بكليّتها للبحث وليس كلّ جزء لوحده، بحيث تبدو كتركيب القطع".