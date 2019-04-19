طرابلسي: التخفيض يجب أن يطال الجميع بنسب متفاوتة وهناك "شدشدة" بموضوع الاقتصاد

ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدغار طرابلسي​، على أنّ "هناك مواطن هدر ومصاريف للدولة غير منطقية، شرحها وزير المال ​علي حسن خليل​، وهناك أرقام خيالية يأخذها عدد لا بأس به من الموظفين الكبار"، مؤكّدًا أنّ "التخفيض في الرواتب يجب أن يطال الجميع بنسب متفاوتة".

وبيّن في حديث إذاعي، أنّه "إذا كان لا بدّ من التقشف لفترة معيّنة من أجل إنقاذ البلد، فهذا ما سيحصل وعلي الجميع التحمّل لكي تمرّ الفترة على خير". وأوضح أنّ "هناك اقتراحات قوانين طُرحت وستطرح ل​محاربة الفساد​، فالأمر يسير نحو الإتجاه الصحيح. هناك "شدشدة" في موضوعي الاقتصاد والهدر".

وشدّد طرابلسي على أنّ "هناك عملّاً جديًّا في إطار ​مكافحة الفساد​، والمواطنون بدأوا يشعرون بذلك".