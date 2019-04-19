أعلن مرجع قانوني التقى رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هردليشكوفا في بيروت، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "زيارات وفود المحكمة إلى لبنان تهدف إلى نشر ثقافة هذه المحكمة، وتعريف الناس بها أكثر".
وأكّد أنّ "هردليشكوفا لم تعط أيّ إشارة عن موعد إصدار الأحكام في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه". وكشف عن أنّ "أكثر من مسؤول لبناني فاتح رئيسة المحكمة حيال موعد صدور قرارات اتهامية في جرائم متلازمة"، وذلك غداة معلومات تفيد بأنّ المدعي العام الدولي نورمان فاريل سلّم قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين قرارات اتهامية تتعلّق بجريمة اغتيال القيادي الشيوعي جورج حاوي، ومحاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة والياس المر.
كانت هذه تفاصيل خبر مرجع قانوني للشرق الأوسط: زيارات وفود المحكمة الدولية إلى لبنان تهدف لنشر ثقافة المحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.