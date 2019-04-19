مرجع قانوني للشرق الأوسط: زيارات وفود المحكمة الدولية إلى لبنان تهدف لنشر ثقافة المحكمة

أعلن مرجع قانوني التقى رئيسة المحكمة الدولية الخاصة ب​لبنان​ القاضية ​إيفانا هردليشكوفا​ في بيروت، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "زيارات وفود المحكمة إلى لبنان تهدف إلى نشر ثقافة هذه المحكمة، وتعريف الناس بها أكثر".

وأكّد أنّ "هردليشكوفا لم تعط أيّ إشارة عن موعد إصدار الأحكام في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق ​رفيق الحريري​ ورفاقه". وكشف عن أنّ "أكثر من مسؤول لبناني فاتح رئيسة المحكمة حيال موعد صدور قرارات اتهامية في جرائم متلازمة"، وذلك غداة معلومات تفيد بأنّ المدعي العام الدولي ​نورمان فاريل​ سلّم قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين قرارات اتهامية تتعلّق بجريمة اغتيال القيادي الشيوعي ​جورج حاوي​، ومحاولتي اغتيال الوزيرين السابقين ​مروان حمادة​ و​الياس المر​.