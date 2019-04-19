قوى الأمن: توقيف 117 مطلوبا بجرائم مختلفة وضبط 1036 مخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 117 مطلوبًا بتاريخ يوم أمس 18 نيسان 2019، بجرائم مختلفة هي: ​مخدرات​، سرقة، سلب و​إطلاق نار​".

وأفادت بـ"ضبط 1036 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس أيضًا".