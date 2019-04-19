أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "ننتظر كلاما جريئا ومسؤولا من أركان السلطة، حول ضرورة أن تساهم ​المصارف اللبنانية​، وهي التي تحرس مدخرات اللبنانيين وراكمت وتراكم بواسطتهم أرباحا خيالية، بأن تقرض هذه الأخيرة الدولة عشرة مليارات ​دولار​ بصفر فائدة، كجرعة دعم للمالية العامة، مشروطة بموازنة تقشف وشد احزمة، دون المس بالرواتب".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: ننتظر كلاما جريئا من الدولة حول مساهمة المصارف بدعم المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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