وزير الاقتصاد السوري: أزمة الوقود جزء من الحرب الاقتصادية لإخضاع سوريا

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية محمد سامر الخليل، تعقيبًا على أزمة الوقود في سوريا، أنّ "هناك سعيًا جادًّا لمنع وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية".
وشدّد في تصريح صحافي، خلال مشاركته في مؤتمر يالطا الاقتصادي الدولي الخامس في القرم، على أنّ "أزمة الوقود جزء من الحرب الاقتصادية لإخضاع سوريا". ولفت إلى أنّ "العمل والسعي جادّ لحلّ أزمة الوقود"، مركّزًا على أنّ "الحل لهذه الأزمة سيكون متوفّرًا إلى الفترة المقبلة".
وكان قج افتُتح المؤتمر أمس، بتنظيم من حكومة القرم و"صندوق منتدى يالطا" ودعم من الحكومة الروسية.
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