مسيرة حزينة في باريس بسبب حريق كاتدرائية نوتردام

خرجت مسيرة حزينة في قلب ​باريس​ بقيادة ​كريستوف كاستانير​ وزير الداخلية الفرنسي وعمدة باريس ​آن هيدالغو​، ومسؤولون آخرون، لإظهار تعاطفهم وحزنهم على الحريق الذي أندلع في ​كاتدرائية نوتردام​ التاريخية

يذكر ان العاصمة الفرنسية باريس عاشت ليل الأثنين ليلة حزينة، بعد احتراق أشهر معالمها السياحية: كاتدرائية نوتردام دو بارى، أو كما تعرف بالعربية كاتدرائية سيدتنا ​مريم العذراء​. الكاتدرائية، التي تقع في الجانب الشرقي من قلب العاصمة الفرنسية باريس، على ضفاف ​نهر السين​، يقصدها ملايين السياح سنوياً، ويمتد تاريخها إلى منتصف القرن الثاني عشر الميلادي.