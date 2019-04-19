مسيرة حزينة في باريس بسبب حريق كاتدرائية نوتردام

خرجت مسيرة حزينة في قلب باريس بقيادة كريستوف كاستانير وزير الداخلية الفرنسي وعمدة باريس آن هيدالغو، ومسؤولون آخرون، لإظهار تعاطفهم وحزنهم على الحريق الذي أندلع في كاتدرائية نوتردام التاريخية
يذكر ان العاصمة الفرنسية باريس عاشت ليل الأثنين ليلة حزينة، بعد احتراق أشهر معالمها السياحية: كاتدرائية نوتردام دو بارى، أو كما تعرف بالعربية كاتدرائية سيدتنا مريم العذراء. الكاتدرائية، التي تقع في الجانب الشرقي من قلب العاصمة الفرنسية باريس، على ضفاف نهر السين، يقصدها ملايين السياح سنوياً، ويمتد تاريخها إلى منتصف القرن الثاني عشر الميلادي.
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