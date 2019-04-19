الجيش الليبي ينفي سيطرة قوات حفتر على مدينة غريان

نفى مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي "إعلان سيطرة مليشيات تابعة لحكومة الوفاق التابعة للمشير خليفة حفتر على مدينة غريان في الجبل الغربي"، مشيراً إلى أن "معنويات قوات الجيش الوطني عالية ولا صحة لما يشاع والجيش الليبي ينتشر الان في مدينة غريان".
وأكّد العبيدي في تصريح لوكالة سبوتنيك"، أن "هذه الإخبار يبثها العدو، تلك مليشيات المسلحة، عبر منصات التواصل الاجتماعي وغرضهم تشتيت الرأي العام"، موضحًا أن "قوات الجيش الليبي تعاملت خلال الساعات الماضية مع بعض الخلايا النائمة لا غير".
وشدّد على أن "قوات الجيش الليبي لم تأت من آلأف الكيلومترات إلا لتحرير العاصمة الليبية طرابلس من قبضة الإرهابيين والمليشيات المسلحة ولن نكون الا في الموعد"، مشيرًا إلى أن "لا تسمعوا للإشاعات غير الصحيحة وقواتنا المسلحة لن تتراجع إلا بعد دحر العدو".
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