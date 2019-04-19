الجيش الليبي ينفي سيطرة قوات حفتر على مدينة غريان

نفى مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي "إعلان سيطرة مليشيات تابعة لحكومة الوفاق التابعة للمشير ​خليفة حفتر​ على مدينة غريان في الجبل الغربي"، مشيراً إلى أن "معنويات قوات ​الجيش الوطني​ عالية ولا صحة لما يشاع و​الجيش الليبي​ ينتشر الان في مدينة غريان".

وأكّد العبيدي في تصريح لوكالة سبوتنيك"، أن "هذه الإخبار يبثها العدو، تلك مليشيات المسلحة، عبر منصات التواصل الاجتماعي وغرضهم تشتيت الرأي العام"، موضحًا أن "​قوات الجيش الليبي​ تعاملت خلال الساعات الماضية مع بعض الخلايا النائمة لا غير".

وشدّد على أن "قوات الجيش الليبي لم تأت من آلأف الكيلومترات إلا لتحرير العاصمة الليبية ​طرابلس​ من قبضة الإرهابيين والمليشيات المسلحة ولن نكون الا في الموعد"، مشيرًا إلى أن "لا تسمعوا للإشاعات غير الصحيحة وقواتنا المسلحة لن تتراجع إلا بعد دحر العدو".