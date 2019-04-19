مستشار الرئيس اليمني: "أنصار الله" تعيش عزلة شعبية ونعمل على استعادة الدولة

لفت مستشار الرئيس ​اليمن​ي اللواء رشاد العليمي، الّذي اختير بالإجماع رئيسًا لأكبر تحالف وتكتل وطني للأحزاب السياسية اليمنية يتشكل منذ الانقلاب في اليمن، إلى أنّ "الأحزاب اليمنية تعلّمت الدرس ووصلت إلى نتيجة مفادها أنّ خلافاتها وانقساماتها كان لها دور رئيسي في سيطرة جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) على الدولة ومؤسساتها".

ووعد في حديث صحافي، بأن "يعمل التحالف الجديد الّذي تأخّر كثيرًا، على استعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار لليمن". وأكّد أنّ "​التحالف الوطني​ الجديد بين الأحزاب، أو بمعنى آخر الاصطفاف الوطني الواسع حول الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية، يتوسّع اليوم، وهو دليل على عزلة "أنصار الله" شعبيًّا ويدفع باتجاه استعادة الدولة وتحقيق السلام ورفع المعاناة والظلم عن شعبنا اليمني".