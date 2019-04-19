صحيفة روسية:قوات الجزائر تستخدم راجمات "تي أو إس-1أ" في تدريباتها

أفادت صحيفة "​روسيسكايا غازيتا​" الروسية بأن "القوات الجزائرية عادت لتستخدم خلال تدريباتها راجمات "تي أو إس-1أ" التي يسميها العسكريون الروس "سولنتسيبيوك" (لفحة الشمس)"، مشيرة إلى أن "قذائفها الصاروخية من عيار 220 ملم دمرت نقطة ارتكاز العدو الافتراضي".

ويذكر أن وزن كل راجمة يصل إلى 216 كيلوغرامًا فيما يبلغ طولها نحو 3700 ملم ويصل مداها إلى 6000 متر، وتستطيع تحمل درجة حرارة 50 فوق الصفر.

وتجدر الإشارة إلى أن ​كازاخستان​ أصبحت أول دولة أجنبية اشترت راجمات "تي أو إس-1أ"، ووضعتها على شاسيه دبابة "تي-90إس". وأبلت آليات مماثلة بلاء حسنا في ​العراق​ خلال حربه على تنظيم "داعش" الإرهابي. كما ساهمت الراجمات في تدمير مختلف المجموعات الإرهابية في ​سوريا​.