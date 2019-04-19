مسؤول حكومي أفغاني: محادثات السلام المحلية باتت على المحك

حذر مسؤول حكومي أفغاني بارز من انهيار مسار المحادثات الأفغانية -الأفغانية، قائلاً: "إن محادثات السلام المحلية باتت "على المحك". ونقلت شبكة "​فوكس نيوز​" عن المسؤول قوله ان "المفاوضات فشلت بعد أن عارض الرئيس الأفغاني ​أشرف غني​ قائمة المشاركين فيها وتشتمل 243 شخصاً. يُشار إلى أن المحادثات - التي كان مقررا لها اليوم بين مسؤولي ​الحكومة الأفغانية​ وحركة "طالبان" وُصِفت بأنها خطوة أولية جوهرية في طريق وضع نهاية للحرب في ​أفغانستان​.

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