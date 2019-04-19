تعليق محادثات طالبان والحكومة الأفغانية في قطر بسبب خلاف حول الوفود

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب"، أنّ "المؤشرات الّتي ظهرت في الساعات الماضية، تشير إلى أنّ محادثات السلام الحاسمة بين "حركة طالبان" والحكومة الأفغانية المقرّر أن تجري في العاصمة القطرية الدوحة، قد تمّ تعليقها".
وشدّد عضو مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، سلطان بركات، على أنّ "هذا التأجيل المؤسف ضروري لبناء إجماع أكثر حول من يجب أن يشارك في المؤتمر".
وكانت قد أعلنت إدارة الرئيس الأفغاني أشرف غني، يوم الثلثاء، عن قائمة بـ250 شخصًا يمثّلون كلّ القطاعات في أفغانستان، وبينهم شخصيات حكومية، للمشاركة في ما يُسمّى "الحوار الأفغاني الداخلي" الّذي كان من المقرّر أن يبدأ اليوم السبت في الدوحة.
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