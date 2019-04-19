عمدة مدينة مونتريال تؤكد تعرضها للتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أكدت عمدة مدينة مونتريال فاليري بلانت، تلقيها رسائل تهديد عبر وسائل التواصل الإجتماعي، مشيرة إلى أنها أحالت هذه الرسائل إلى جهاز شرطة المدينة.
وأشارت العمدة إلى أنها تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد وأنها لا تتسامح إطلاقا معها، وقالت: "يعتقد الناس الجالسون أمام شاشة الحاسب الآلي أنه لا ينبغي أن يكونوا حذرين وبإمكانهم أن يقولوا ما يريدون، وهذا خطأ".
يذكر ان بلانت تتعرض للتهديد بسبب موقفها المندد بمشروع القانون حول علمانية الدولة الذي قدمته حكومة حزب الكاك برئاسة فرانسوا لوغو.
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