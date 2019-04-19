حدث ليلًا| بدء الاستفتاء في الخارج.. ورسالة من المتحدث العسكري للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهد ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

انطلقت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج رسميًا، مساء الخميس، بمقر اللجنة الانتخابية الفرعية بسفارة مصر بويلنجتون.

نشرت وزارة الهجرة، صورًا لبدء تصويت المصريين على التعديلات الدستورية في نيوزيلندا.

ويرصد الخليج 365، أبرز أحداث الساعات الماضية، في التقرير التالي:

الصور الأولى لتصويت المصريين على التعديلات الدستورية بنيوزيلندا

نشرت وزارة الهجرة، صورًا لبدء تصويت المصريين على التعديلات الدستورية في نيوزيلندا.

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مدبولي: الرئيس السيسي كلّف بإضافة 100 ألف أسرة جديدة لـ "تكافل وكرامة"

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخميس، في ختام زيارته لمحافظة الأقصر، نواب مجلس النواب عن المحافظة.

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"عقوبات رادعة".. مصدر بالنقل: لجنة فنية لمعرفة أسباب حادث قطار كفر الشيخ

قال مصدر مسؤول بوزارة النقل، إنه تم إرسال لجنة فنية من هيئة السكة الحديد للوقوف على الأسباب الحقيقية لحادث قطار كفر الشيخ.

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الهيئة الوطنية للانتخابات: لدينا 140 مقرًا انتخابيًا للمصريين في الخارج

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مصر لديها 140 مقرًا انتخابيًا موزعين على 124 دولة على مستوى العالم، موضحًا أن تلك المقار الانتخابية يشرف عليها دبلوماسيين.

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المتحدث العسكري يوجه رسالة للناخبين: جاهزون لتأمين الاستفتاء- فيديو

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، جاهزية القوات المسلحة والشرطة المدنية بجميع المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية.

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مدبولي يزيح الستار عن التمثال الثالث لرمسيس الثاني بمعبد الأقصر

شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قبيل أن يختتم زيارته التفقدية للمشروعات الخدمية والتنموية في محافظة الأقصر، في إزاحة الستار عن التمثال الثالث والأخير للملك رمسيس الثاني.

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سفير مصر بإيطاليا: تجهيز مقر اللجنة الانتخابية استعدادا للاستفتاء على التعديلات الدستورية

صرح السفير هشام بدر سفير مصر في إيطاليا ، بأن السفارة المصرية في روما قامت فور تلقي تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات أمس 17 أبريل الجاري، بالبدء في كافة الترتيبات الخاصة بعملية الاقتراع.

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بدء التصويت على التعديلات الدستورية بالسفارة المصرية في استراليا

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فتحت السفارة المصرية في، العاصمة الأسترالية كانبرا، أبوابها أمام المصريين للتصويت على التعديلات الدستورية، لتكون السفارة المصرية الثانية التي تستقبل المصوتين على التعديلات في الخارج، بعد نيوزيلندا.

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متحدث "الخارجية": نحرص على توفير المناخ الملائم للاستفتاء على التعديلات الدستورية

قال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية سامح شكري وجه بضرورة استكمال كافة استعدادات سفاراتنا في الخارج، لإجراء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية على أكمل وجه.

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كبير محللي "سي إن إن": تقرير مولر دعوة صريحة لعزل ترامب

قال كبير المحللين القانونيين في شبكة (CNN)، جيفري توبين، إن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية الماضي ومحاولة الرئيس دونالد ترامب التأثير على سير تلك التحقيقات، ما هو إلا دعوة صريحة لتحرك من الكونجرس نحو عزل الرئيس.

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المجلس العسكري السوداني يعفي وكيل وزارة الخارجية من منصبه

قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إعفاء وكيل وزارة الخارجية بدر الدين عبدالله، من منصبه.

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المبعوث الأممي لليمن: نتوقع بدء الانسحاب من الحديدة خلال أسابيع

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، أنه يتوقع بدء الانسحاب من الحديدة خلال أسابيع.

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مقتل امرأة في حادث إرهابي بأيرلندا الشمالية

أعلنت الشرطة البريطانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أن امرأة لقيت حتفها "في حادث إرهابي" بإحدى ضواحي مدينة لندنديري بأيرلندا الشمالية.

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تقرير: مجلس الأمن يفشل في إصدار قرار بشأن ليبيا

فشل مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، في الاتفاق على إصدار قرار أو بيان بشأن ليبيا لاستمرار الانقسام بين أعضائه.

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السفير السعودي بالسودان: مساعدات المملكة للخرطوم تصل خلال أيام

أكد سفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر أن المساعدات السعودية ستصل السودان خلال الأيام القليلة المقبلة.

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"لحظات الهلع في قطار كفر الشيخ".. شاهد عيان يروي ماذا حدث؟

قال إبراهيم البنا، أحد ركاب قطار كفر الشيخ، الذي انحرف عن مساره، ما أدى لسقوط مصابين، إن القطار كان متكدسًا بالركاب بعد قيامه من محطة كفر الشيخ، بسبب إلغاء رحلة قطار قبله؛ لحدوث عطل فني فيه.

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