ترامب وميلانيا يزوران اليابان الشهر المقبل بعد تنصيب الإمبراطور الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا سيتوجهان إلى اليابان الشهر المقبل، في أول زيارة رسمية لهما بعد تنصيب الإمبراطور الجديد "ناروهيتو".

وسيعقد ترامب وميلانيا أيضا اجتماعات مع رئيس الوزراء شينزو آبي خلال الزيارة التي تجري خلال الفترة من 25 إلى 28 مايو.

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وقال البيت الأبيض في بيان إن الزيارة "ستعمق أواصر العلاقات الوثيقة بين الشعبين الأمريكي والياباني وستسلط الضوء على الأهمية المستمرة لتحالفنا".

ومن المقرر أن يتخلى الإمبراطور أكيهيتو البالغ 85 عاما، عن العرش في 30 أبريل الجاري، وسيجري تنصيب ابنه الأكبر ولي العهد ناروهيتو البالغ 59 عاما، إمبراطورا جديدا بحلول مايو.

ومن المقرر أيضا أن يزور آبي واشنطن في الفترة من 26 إلى 27 أبريل الجاري، حسبما ذكر البيت الأبيض، وسيشمل جدول أعماله بحث التطورات الأخيرة في كوريا الشمالية وجهود نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.