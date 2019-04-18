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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر
أعلنت جامعة الدول العربية عن نشر أعضاء بعثتها لمتابعة الاستفتاء على تعديلات الدستور في مختلف المحافظات المصرية.
وبحسب بيان صادر عن الجامعة فإن المتابعين الذين ينتمون إلى 13 جنسية عربية سينتشرون في محافظات القاهرة والجيزة وبعض محافظات الوجه البحري والقناة والصعيد، وسيبدأ المتابعون عملهم في متابعة مجريات أيام الاقتراع التي تنطلق بعد غد السبت وتنتهي يوم الإثنين المقبل.
وقال البيان إن المتابعين سيقومون خلال مهمتهم بالوقوف على مجريات عملية الاستفتاء خلال مرحلة الافتتاح والاقتراع والإغلاق والعد والفرز، وذلك بهدف تقييم مدى توافقها مع الإجراءات المنصوص عليها في قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية.
تجدر الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية واكبت جميع الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في مصر على مختلف المستويات خلال السنوات الأخيرة، حيث أصدرت بعثاتها العديد من التقارير التي تضمنت توصيات في مختلف النواحي المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك بهدف تحسينها وتطويرها.
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب يبدأ من 19 حتى 21 أبريل/نيسان خارج مصر وداخل مصر من 20 حتى 22 من الشهر نفسه.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء، إن تلك المواعيد حددت بعد مراعاة إجازات المصريين في الخارج، داعيا جموع المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء.
وأضاف موجها حديثه إلى المصريين إن "الوطن يناديكم فلبوا النداء، المستقبل تجلى لكم، شاركوا مشاركة جادة فاعلة، وتوجهوا إلى لجان الاقتراع واصطحبوا معكم أبناءكم، قفوا صفًّا واحدًا خلف وطنكم وارفعوا أعلام مصر ورددوا هتافات في حب مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة من الجامعة العربية لمتابعة الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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