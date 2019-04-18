الان تتابع المجلس الانتقالي في السودان يعفي وزير الخارجية المكلف بدر الدين عبدالله من منصبه والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الخميس، بيانا بإعفاء وزير الخارجية المكلف بدر الدين عبد الله من منصبه.
واعتبرت الجبهة الوطنية للتغيير، أن “التغيير الذي أحدثته القوات المسلحة يعد انحيازا للشعب”، لافتة إلى أنها قدمت للمجلس العسكري الانتقالي “مقترحات محددة حول هيكلية الدولة ونظام الحكم”.
وواصل المجلس العسكري الانتقالي اعتقال عدد من رموز النظام السابق، الذين تدور حولهم شبهات الفساد وغيرها، فيما البحث جار “عن الكثير من الأسماء المطلوبة”.
وأفاد المجلس العسكري، الأربعاء، باعتقال شقيقي الرئيس السابق عمر البشير، عبد الله والعباس، مشيرا إلى أن الاعتقالات ما تزال جارية عن الكثير من الأسماء المطلوبة “التي اختفت”.
ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على تنفيذ السلطات حملة اعتقالات جديدة في صفوف قيادات المؤتمر الوطني، الذي ينتمي له البشير، حيث جرى اعتقال عدد غير معروف من رموز النظام السابق، من بينهم شخصيات نافذة ومستثمرين ورجال أعمال.
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