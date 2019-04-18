الان تتابع سفير المملكة في الخرطوم: مساعدات ستصل السودان خلال أيام بتوجيه من خادم الحرمين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، على بن حسن جعفر، أن مساعدات ستصل السودان خلال الأيام المقبلة وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك دعمًا للشعب السوداني لمقابلة المرحلة.
وقال إن لقاء الوفد السعودي الإماراتي رفيع المستوى برئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائبه مؤخرًا بالقيادة العامة، أكد مجددا استمرار المملكة وتأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حول مستقبله، بجانب دعم المملكة للخطوات التي أعلنها المجلس.
وأضاف أن الوفد بحث العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة والإمارات ودعمه ومساندته حكومة وشعبا خلال هذه المرحلة التاريخية المهمة.
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