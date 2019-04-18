واشنطن تشيد بخطوات المجلس العسكري في السودان

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جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (واشنطن) أشادت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس) بالأوامر التي أصدرها الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن عبد الفتاح البرهان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء حظر التجول. أشادت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس) بالأوامر التي أصدرها الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن عبد الفتاح البرهان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء حظر التجول. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان اورتاغوس إن الولايات المتحدة «ستحدد سياساتها بناء على تقييمنا للأحداث». وأضافت «نحن مسرورون لقرار الإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء حظر التجول في الخرطوم». وأكدت أن الولايات المتحدة تريد من المجلس العسكري وغيره من وحدات الجيش «إظهار ضبط النفس وتجنب النزاع ومواصلة التزامها بحماية الشعب السوداني». وأشارت إلى أن «إرادة الشعب السوداني واضحة، حان الوقت للتحرك باتجاه حكومة انتقالية جامعة».



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