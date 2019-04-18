شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف السودانيين يعتصمون أمام مقر الجيش السوداني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (الخرطوم)

تدفق آلاف المتظاهرين السودانيين على ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم، اليوم (الخميس)، في تصعيد للاحتجاج المستمر في هذا المكان منذ السادس من أبريل الجاري.

وتجمعت حشود كبيرة على مداخل ساحة الاعتصام، عبر شارعي الجمهورية والجامعة، لتشكل معا مظاهرة ضخمة، استجابة لدعوة تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، من أجل «مظاهرة مليونية» أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني. ودعت نقابات ومنظمات مدنية لتسيير مواكب مختلفة، تنضم إلى المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش السوداني.