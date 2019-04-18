شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تمنع فرق المنظمات الدولية من الوصول إلى النازحين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (عدن)

أوضح وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تمنع وصول موظفي المنظمات الدولية من الوصول إلى نحو 10 ألف نازح في المخيمات بحجة شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن الوزير فتح قوله " إن مليشيا الحوثي قامت باحتجاز 20 موظفاً تابعين لوكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية (ACTED) - شريك برنامج الأغذية العالمي في تنفيذ المشاريع الإغاثية - ومنعتهم من المغادرة من مديرية بني قيس بمحافظة حجة، وأغلقوا الطرق عليهم، وقاموا بالتحقيق معهم وصادروا جوازات سفرهم".

ودعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي، للتدخل العاجل وعمل الحلول اللازمة في لحماية موظفي الوكالات والمنظمات الإغاثية الأممية والدولية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، مطالباً بالرفع المباشر إلى مجلس الأمن عن كافة المضايقات والاحتجاز التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق المنظمات الإغاثية والدولية وموظفيها.