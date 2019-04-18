شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حزب الحرية يوفر وسائل نقل للمواطنين إلى مقار لجان التصويت بالاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى أن الحزب وفر وسائل نقل للمواطنين إلى مقار اللجان الانتخابية بمختلف المحافظات، مشيدا بحرص قيادات وكوادر وشباب الحزب على تنفيذ هذه المبادرة للتسهيل على المواطنين خلال ذهابهم إلى مقار لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال صلاح حسب الله فى بيان للحزب، إن شباب حزب الحرية المصرى سيتواجد ابتداء من بعد غد السبت امام جميع مقار اللجان الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية ومعهم أجهزة اللاب توب لإرشاد المواطنين بأرقام المواطنين بكشوف الاستفتاء وأرقام اللجان الخاصة بهم للتسهيل عليهم فى التصويت على التعديلات الدستورية.

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