شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" بالبحيرة ينظم ملحمة وطنية لدعم الدستور بحضور المحافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، مؤتمرا جماهيرياً حاشداً، حول أهمية التعديلات الدستورية ودعمها، وذلك بأرض مضرب الأرز بمدينة دمنهور، بحضور اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والمستشار عصام هلال أمين تنظيم الجمهورية بالحزب، والنائب محمود سعد، أمين أمانة المهنين بالمركزية للحزب، والنائب محمد زين الدين أمين الحزب بالمحافظة.

وأعلن اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، أن مصر في الفترة الراهنة تظهر بها سمات الاستقرا الإقتصادي وأمني خلال القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك مقارنه بالفترة الماضية مضيفا أن الشعب استطاع أن يتجاوز كل الصعاب وهو الآن يجني ما حصده من تعب وشقاء ويتجلي هذا العناء في المشاريع الضخمة التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة.

وطالب "أمنه"، خلال كلمته، من كافة أطياف الشعب النزول إلي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وذلك لأن الشعب البحراوي يتمتع بثقافة سياسية حكيمة تجعلة يقود مصر نحو الاتجاه المروج والديمقراطية والمشاركة في صناعة مستقبل مصر، منوها أنه اعتاد من الشعب البحراوي المشاركة في مثل هذه الاستحقاقات بأعلي نسب مشاركة وهو ما ينتظره منهم كعادتهم.

وفي ختام كلمته وجه الشكر لحزب مستقبل وطن وكافة أعضائه علي مثل هذه المؤتمرات التي تزيد من الوعي السياسي.

Advertisements