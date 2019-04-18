شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مؤتمر جماهير لـ"مستقبل وطن" بالإسماعيلية يدعم التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظم حزب مستقبل وطن في محافظة الإسماعيلية، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً، لدعم التعديلات الدستورية وحث المواطنين علي الإستفتاء، وذلك في نادي كهرباء الإسماعيلية، بالتعاون مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء، بحضور قيادات الشركة في منطقه القناة والشرقيه ورئيس النقابه العامه للعاملين بالكهرباء ونائب رئيس مجلس اداره العاملين بالمرافق وأعضاء هيئه مكتب الحزب بالإسماعيلية وحشد كبير من العاملين بشركات انتاج وتوزيع الكهرباء.

وبدأ المؤتمر بكلمة لعلي خلاف رئيس النقابه أكد فيها علي موافقه كل العاملين بالشركات علي التعديلات الدستوريه لانها طوق النجاة لمصر.

وأكد المهندس محمد السيد رئيس مجلس اداره الشركه علي ضروره النزول للاستفتاء من أجل استمرار الإنجازات ساردا لكم كبير تحقق من الإنجازات علي يد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحدثت الدكتوره سلوي فراج امين التثقيف والتدريب علي أهمية التعديلات الدستوريه لما تمثله من تصحيح للدستور السابق وان التعديلات لازمه للحياه السياسيه والاجتماعية والإقتصادية.

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