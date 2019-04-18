شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" ينظم مؤتمراً شعبياً لدعم التعديدلات الدستورية بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظم حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط، مؤتمرا شعبيا، لدعم وتأييد التعديلات الدستورية، والمشاركة في الإستفتاء، في مدينة السرو، مركز الزرقا، وذلك وسط احتفالات كرنفالية، تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك".

وشارك في المؤتمر الشعبي الحاشد، النائب محمد الحصي، أمين عام الحزب بالمحافظة، والنائب سمير موسي عضو مجلس النواب، والنائبة ايفلين متى، والمهندس وليد التمامي أمين عام الحزب بالزرقا، والمهندس أكرم البنا أمين عام الحزب في المدينة، والعديد من قيادات الحزب بدمياط والزرقا و،أعضاء الحزب وبمشاركة القيادات الشعبية وكبار العائلات والالاف من ابناء مركز الزرقا ومدينة السرو.

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وجاء المؤتمر الشعبي وسط حضور حاشد للسيدات و تعالت الهتافات "تحيا مصر"، وأكد الجميع خلال كلمتهم علي أهمية التعديلات الدستورية واهدافها والنتائج المترتبة عليها من اصلاحات سياسية من اجل استكمال بناء الوطن تحقيق مزيد من الاستقرار واستكمال الانجازات للنهوض بمصر.

وطالب المشاركون في المؤتمر الشعبي الحاشد، جميع الحاضرين بالمشاركة الإيجابية وتأييدهم للتعديلات الدستورية من أجل مصر.