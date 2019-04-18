شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الجامعة العربية لمتابعة الاستفتاء تبدأ انتشارها فى المحافظات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم جامعة الدول العربية ، صباح غدا الجمعة، بنشر أعضاء بعثتها لمتابعة الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري في مختلف المحافظات بجمهورية مصر العربية، حيث سيتواجد المتابعون الذين ينتمون إلى 13 جنسية عربية في محافظات القاهرة والجيزة وبعض محافظات الوجه البحري والقناة والصعيد، وسيبدأ المتابعون عملهم في متابعة مجريات أيام الاقتراع التي تنطلق يوم السبت الموافق 20 إبريل 2019 وتنتهي يوم الاثنين الموافق 22 إبريل 2019.

سيقوم المتابعون خلال مهمتهم بمتابعة مجريات عملية الاستفتاء خلال مرحلة الافتتاح والاقتراع والإغلاق والعد والفرز، وذلك بهدف تقييم مدى توافقها مع الإجراءات المنصوص عليها في قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية، واكبت كافة الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في جمهورية مصر العربية على مختلف المستويات خلال السنوات الأخيرة، حيث أصدرت بعثاتها العديد من التقارير التي تضمنت توصيات في مختلف النواحي المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك بهدف تحسينها وتطويرها.